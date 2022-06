iOS 16 confermerebbe l’Always-On Display degli iPhone 14 Pro

Con un report esclusivo, le pagine di 9to5Mac hanno fatto presente un dettaglio di recente scovato per quel che concerne la beta di iOS 16, software che come confermato dal noto portale potrebbe aver avuto modo di anticipare il fatto che con gli iPhone 14 Pro vedremo l’Always-On Display arrivare, una tecnologia di cui si chiacchiera ormai da tempo e che non è ancora stata annunciata da parte della compagnia. Durante la sua conferenza, Apple ha avuto modo di parlare delle novità di in arrivo, con altre che sono state scovate dal codice della beta.

Parliamo della possibilità di sfruttare sugli iPhone 14 Pro la feature che tiene gli schermi dei telefoni sempre accesi, con vari indizi che sarebbero stati trovati proprio all’interno del nuovo software attualmente in sviluppo e non ancora pronto per venire rilasciato. Ovviamente, non si tratta di una conferma di Apple, quanto di un possibile “errore”, o meglio dimenticanza, in fase di programmazione, con gli sviluppatori che avrebbero quindi suggerito la novità prima del previsto, lasciando che questa venisse scoperta da 9to5Mac.

Mark Gurman, noto insider e giornalista di Bloomberg, aveva al tempo avuto modo di approfondire la questione, parlando della feature in arrivo proprio per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max che stando ai classici piani di Apple dovrebbero venire annunciati e rilasciati già nel corso del mese di settembre, di conseguenza fra solamente qualche tempo, salvo rinvii per via dei lockdown in Cina.

Staremo a vedere se alla fine dei conti la compagnia si troverà davvero, com’è ormai facile immaginare, ad annunciare la nuova funzionalità per i suoi dispositivi, o se questa invece avrà modo di introdurre il tutto per gli iPhone solamente in un secondo momento, preferendo invece l’aggiunta di ulteriori feature nella serie degli iPhone 14 Pro.