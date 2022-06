Elon Musk dà l’ultimatum a Twitter: “o ci date i dati reali sui bot o salta tutto”. E ora parlano gli avvocati

L’operazione da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter è appesa ad un filo sempre più sottile. A maggio Elon Musk aveva bruscamente congelato ogni trattativa, mettendo in dubbio la sincerità dei dati sul numero di account fake e bot presenti su Twitter. Il CdA della società ad oggi si è sempre rifiutato di collaborare, sostenendo di non avere un obbligo ad aprire i suoi dati ad una perizia condotta da un’azienda esterna.

Non è un dato di scarsa importanza, considerato che è il numero effettivo di utenti attivi (persone vere, non robottini) a fornire il reale valore di un qualsiasi social network — ed è del resto fondamentale per la vendita di inserzioni pubblicitarie.

In assenza di passi in avanti, Elon Musk ha lasciato la parola ai suoi legali che, in una missiva infuocata inviata a Twitter, hanno scritto:

Il signor Musk ha ogni diritto di chiedere, Twitter invece è obbligata a fornire tutte le informazioni e i dati. In qualità di potenziale nuovo proprietario di Twitter, Musk ha diritto a quei dati, che peraltro sono anche fondamentali per facilitare il finanziamento dell’operazione. In assenza di nuovi sviluppi, Musk ritiene che Twitter non voglia scientemente adempiere agli obblighi previsti dall’accordo di fusione. Questo non può che alimentare il sospetto che la società non voglia fornire i dati richiesti per paura di ciò che Musk potrebbe scoprire analizzandoli

I rapporti tra Musk e Twitter sono tutto fuorché sereni e quella che doveva essere una transazione pacifica ha ormai tutti i connotati di un’acquisizione ostile. L’ultima lettera dei suoi legali non lascia spazio a molti dubbi: Elon Musk sembra avere ogni interesse a scappare dall’accordo attribuendo a Twitter il fallimento della trattative. Basterà per non pagare la penale da 1 miliardo e ogni altro addebito che potrebbe nascere da un contenzioso legale?

