Clubhouse non se la sta passando molto bene

Per alcune settimane era stato il fenomeno del momento, un nuovo social che forse avrebbe avuto le carte in regola per sedersi allo stesso tavolo di Instagram, Twitter e TikTok. Poi è diventato molto rapidamente irrilevante. Oggi Clubhouse è una landa deserta.

Secondo Bloomberg, Clubhouse sarebbe in grosse difficoltà economiche. Difficoltà che starebbe tentando di gestire ottimizzando il suo organico. Tradotto: lasciando a casa un bel po’ di dipendenti. Parte dello staff se n’è già andato volontariamente mesi fa, perché aveva fiutato nell’aria l’imminente ondata di licenziamenti.

Altre figure manageriali sono state semplicemente tagliate. Clubhouse non ha assunto nessun sostituito, semplicemente ha chiuso alcuni team di punto in bianco. Insomma, l’immagine è quella di una nave che sta affondando a picco.

«Nel processo di razionalizzazione del nostro team, abbiamo deciso di eliminare alcuni ruoli», ha confermato Clubhouse a Bloomberg.

Forse però la parola fine non è ancora stata scritta. Sempre Clubhouse fa sapendo di aver aperto alcune nuove posizioni. Insomma, se alcuni dipendenti sono stati lasciati alla porta, la società non avrebbe comunque ancora congelato le nuove assunzioni.

Nel frattempo l’azienda fa anche sapere che il social sarebbe ancora in ottima salute. «La scorsa estate venivano create in medio 300.000 stanze, ad autunno il dato è salito a 700.000», aveva spiegato a novembre il CEO Paul Davison.