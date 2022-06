Capcom Showcase 2022 annunciato: ecco data e orario dell’evento

Capcom ha annunciato ufficialmente l’arrivo del Capcom Showcase 2022 con data e orario dell’evento. Lo show verrà trasmesso nella notte tra il 13 e 14 giugno, alle 00.00 ore italiane. Capcom ha rivelato che l’evento avrà una durata di circa 35 minuti e che includerà notizie ed approfondimenti sui titoli recentemente annunciati.

Introducing the #CapcomShowcase, a new livestreamed digital event bringing you the latest #Capcom game information. Tune in on June 13, 3pm PT for around 35 minutes of news and in-depth updates on previously announced Capcom titles.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 7, 2022