Black Adam: il poster ufficiale del film DC Comics con Dwayne Johnson

In attesa dell’uscita del trailer di Black Adam è stato pubblicato il poster ufficiale del lungometraggio DC Comics, che vedrà Dwayne Johnson come protagonista. L’immagine mostra proprio il supereroe interpretato da The Rock.

Questa è l’immagine completa con il poster ufficiale di Black Adam.

La frase che accompagna il poster è:

Il mondo ha bisogno di un eroe, ed ha avuto Black Adam.

Black Adam è un film diretto dal regista di Jungle Cruise Jaume Collett-Serra, e vedrà tra gli altri protagonisti Aldis Hodge che vestirà i panni di Hawkman, Noah Centineo che farà Atom Smasher, Quintessa Swindell sarà Cyclone, Pierce Brosnan farà Doctor Fatte, e Sarah Shahi interpreterà Adrianna Tomaz. E poi ancora ci saranno Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, che vestiranno i panni di personaggi i cui ruoli non sono stati rivelati.

Dwayne Johnson ha detto su uno dei momenti ed elementi cardine della storia:

Per tutti coloro che tra voi sanno cos’è il trono di Black Adam e la sua mitologia, allora posso dire che sapete cosa significa e che potere ha questo trono. Ho fatto una promessa a me stesso, ovvero che non mi ci sarei seduto sopra fino a quando Black Adam non avrebbe ottenuto il diritto di guadagnarsi quel sacro posto. Così mi sono sempre seduto sulle scale per fare i miei compiti. E quando abbiamo finalmente girato quella scena è stato un momento iconico. L’esordio mondiale del trailer di Black Adam avverrà l’8 giugno.

Black Adam uscirà al cinema il 21 ottobre.