Battlefield 2042, si aggiorna: disponibile l’Update 1.0

Battlefield 2042 si aggiorna oggi con l’update 1.0, in previsione dell’arrivo dei prossimi contenuti per la stagione 1. La patch introduce diverse novità e centinaia di miglioramenti all’interno del gioco. Di seguito vi riportiamo le modifiche più rilevanti in arrivo con questo corposo ed ultimo aggiornamento:

Per quanto concerne il gameplay, si segnala un miglioramento del controllo dei personaggi , con animazioni e movimenti più fluidi

Le armi hanno ricevuto un netcode aggiornato per migliorare la registrazione dei colpi, oltre a un ulteriore bilanciamento che include aumento della velocità dei proiettili per DMR e LMG e un incremento di precisione per gli Shotgun

Aggiunti diversi eventi in grado di generare XP. Ad esempio, nelle note vengono citate l'uccisione di un avversario che in precedenza aveva ferito un compagno di squadra e la distruzione di un veicolo da parte di un compagno dopo che è stato danneggiato da noi.

Aumento del numero di veicoli nel mondo di gioco nella modalità Conquest, che incrementa la mobilità nella mappa

La Sundance's Wingsuit è ora più semplice da manovrare, ma la durata del volo è stata ridotta

Come dicevamo in apertura, questi sono soltanto alcuni dei miglioramenti introdotti con la patch 1.0. Per avere una panoramica completa delle novità apportate dall’update vi consigliamo di dare uno sguardo alle note ufficiali complete presenti sul sito di EA.