Apple VR/AR in arrivo nel Q2 2023, secondo Ming-Chi Kuo

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato di come i lockdown in Cina abbiano creato problemi nella produzione di diversi dispositivi di varie compagnie che fanno parte del settore della tecnologia, e anche colossi come Apple non si sono trovati esenti da questa specifica situazione, con delle conseguenze che a prima vista potrebbero addirittura essere disastrose. Parliamo in questo caso specifico dei dispositivi Apple VR/AR di cui si discute ormai da tempo, e che non sono ancora stati svelati in via ufficiale da parte del colosso.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha infatti di recente approfondito la situazione, dopo che come da poco confermato i gioiellini non sono stati mostrati nel corso del nuovo evento Apple WWDC22, e la compagnia non ha avuto modo di discutere in alcun modo del tutto. Sembra secondo Kuo che i nuovi visori verranno rilasciati infatti nel secondo quarto di anno del 2023, particolarmente lontano rispetto al presunto debutto nel corso del 2022 di cui si discuteva fino a qualche tempo a dietro.

I problemi sarebbero da ricercare proprio nei continui lockdown in Cina, con un rinvio che avrebbe quindi portato il progetti diversi mesi in avanti, con questo che nel 2022 potrebbe addirittura non venire neanche approfondito da parte della compagnia di Cupertino. C’è comunque da dire che i lavori starebbero procedendo a gonfie vele, con infatti Apple che dovrebbe iniziare i test di validazione ingegneristica, noti come EVT, nel giro di solamente tre mesi, avendo modo di svelare quindi i dispositivi verso l’inizio del 2023 con già moltissimi dettagli confermati.

Staremo a vedere come la situazione si evolverà, con infatti i visori che dovrebbero venire presentati nel giro di qualche tempo e con le speculazioni che non si fanno di certo indietro e puntano a molte specifiche tecniche interessanti.