Apple Store: arrivano i cavi da USB-C a MagSafe 3 per MacBook Air e Pro

Apple ha avuto modo di annunciare in via ufficiale tramite il suo negozio i cavi da USB-C a MagSafe 3 che sono come confermato già disponibili per 55€.

Non è passato molto da quando il nuovo evento WWDC22 di Apple si è concluso, con la compagnia che ha avuto modo di annunciare molteplici novità per quel che concerne i suoi prodotti, e che come confermato non ha ancora terminato nello stupire gli utenti. Come riportato dalle pagine di MacRumors infatti, l’Apple Store online si è aggiornato con un nuovo prodotto che è stato reso disponibile nel giro di qualche ora dal colosso di Cupertino.

Abbiamo nello specifico a che fare con un nuovo cavo che verrà venduto al prezzo di 55€, il quale si presenta con un totale di ben 4 colorazioni differenti e permetterà in futuro agli utenti di possedere nel giro di qualche tempo un adattatore da USB di tipo C a MagSafe 3. Parliamo proprio della porta proprietaria dei MacBook Pro e MacBook Air, che di conseguenza avranno di sicuro modo di fruire di questa nuova aggiunta. Trovate a questo link la pagina ufficiale con tutti i dettagli sul dispositivo di Apple acquistabile direttamente dal suo negozio.

Il prezzo per un cavo di due metri potrà di sicuro far discutere alcuni utenti, ma c’è da sottolineare che la compagnia si trova sempre a realizzare dei prodotti di fascia premium per i suoi fan, e che di conseguenza è facile aspettarsi un gioiellino pronto a durare per anni, senza che si creino problemi con le batterie dei dispositivi Apple.

Fa di sicuro piacere vedere come la compagnia abbia avuto modo di aggiungere nel suo negozio digitale il prodotto e lo abbia reso disponibile per l’acquisto nel giro di così poco tempo, considerando infatti che il tutto è già disponibile anche in Italia per tutti gli utenti, con i classici metodi di spedizione dell’azienda.