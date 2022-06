A League of Their Own: il teaser del remake in uscita su Prime Video il 12 agosto

A League of Their Own è la serie TV remake del film cult degli anni Novanta Ragazze Vincenti. Ecco il teaser trailer dello show di Prime Video.

Il 12 agosto arriverà su Prime Video la serie A League of Their Own, si tratta del remake di Ragazze Vincenti, lungometraggio del 1992 con Tom Hanks e Madonna. Online è stato diffuso il trailer del telefilm prossimamente disponibile sulla piattaforma streaming.

Ecco il teaser trailer di A League of Their Own.

Secondo la descrizione offerta da Prime Video questa serie evocherà lo spirito del film cult di Penny Marshall, e cercherà ancora una volta di raccontare la storia di un’intera generazione di donne che hanno sognato di giocare a baseball da professioniste. Lo show darà uno sguardo profondo anche a questioni come la razza e la sessualità, seguendo il percorso di un nuovo gruppo di personaggi che faranno il loro cammino sia all’interno che al di fuori del campo.

Per realizzare questo progetto Amazon ha collaborato con Sony Pictures. Il lungometraggio vedrà comprese nel cast D’Arcy Carden, Kelly McCormack, Chante Adams, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez e Priscilla Delgado. E ci saranno anche Kate Berlant, Melanie Field e Molly Ephraim.

Vernon Sanders degli Amazon Studios ha dichiarato che “questa serie ri-immagina un film cult per una nuova generazione”.

