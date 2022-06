Star Comics: Mondadori acquisisce il 51% della casa editrice di manga

È stato sottoscritto in data odierna il contratto relativo all’acquisizione da parte del Gruppo Mondadori di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Edizioni Star Comics S.r.l., il principale editore italiano di fumetti, specializzato nella pubblicazione delle più importanti produzioni internazionali tra le quali, in particolare, i manga.

Il comparto nazionale dei fumetti è senza dubbio l’ambito più dinamico del settore editoriale, caratterizzato da una crescita del 175% nel triennio 2019-2021 e del 30% nei primi 4 mesi del 2022 (dati a valore, fonte Ufficio Studi AIE su dati Nielsen Bookscan).

Antonio Porro, Amministratore delegato del Gruppo Mondadori, ha dichiarato:

Claudia Bovini, CEO e Direttore Editoriale di Star Comics, ha aggiunto:

Per Star Comics è un grande onore entrare a far parte di Mondadori, il primo Gruppo Editoriale Italiano: abbiamo lavorato a lungo ma senza particolari difficoltà per raggiungere un accordo da cui ambo le parti trarranno grandi benefici. Il mercato editoriale del fumetto sta cambiando rapidamente e grazie a questa nuova partnership potremo impegnarci in maniera ancor più incisiva per promuovere l’affermazione del fumetto come prodotto culturale di massa, proprio come accade da anni in altri Paesi europei.