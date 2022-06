Nothing Phone (1): ora conosciamo anche le caratteristiche dello schermo

l Nothing Phone (1) ha sempre meno segreti: questa volta i rumor riguardano lo schermo. Ormai la presentazione è vicina.

Il Nothing Phone (1) ha sempre meno segreti. L’atteso primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei verrà svelato questa estate, ormai è questione di pochissimo. Nel frattempo conosciamo già diversi dettagli, grazie alle rivelazioni della stessa azienda ma anche grazie ai tanti leak.

Si torna a parlare del Nothing phone (1), questa volta i rumor riguardano lo schermo. Secondo TechDroider, sarà un OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, e quindi 1080 x 2400. La frequenza d’aggiornamento dovrebbe invece fermarsi a 90Hz, un po’ sotto alle proposte di alcuni top di gamma — che ormai spesso superano i 120Hz.

Design senza sbavature. Lo schermo sarà completamente piatto, senza curvature sui bordi. Anche le cornici nere saranno uniformi, tutte dello stesso spessore. Non ci saranno porzioni più in rilievo a causa dei connettori.

In passato alcuni altri rumor avevano svelato la presunta scheda tecnica del prodotto. Il Nothing Phone (1) dovrebbe montare un SoC Snapdragon 778G di Qualcomm accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di storage. Ci si aspetta poi una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica wireless. Non conosciamo tecnologia e velocità di ricarica. Tra pochissimo ne sapremo di più.

