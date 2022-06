Ms. Marvel: nuovo teaser e poster ufficiale della serie Disney+

Dopodomani debutta su Disney+ la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Ms. Marvel: ecco un nuovo teaser da un minuto, con qualche frame inedito, e un nuovissimo poster che stilizza il superpotere della protagonista.

This Wednesday, Marvel Studios' Ms. Marvel hits @Disneyplus. Check out this Ms. Marvel inspired-by poster. Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8. Art by @sg_posters. #MsMarvel pic.twitter.com/A871PneH0V — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 5, 2022

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel; il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid – Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

