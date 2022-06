iPadOS 16 e macOS 13 Ventura svelati ufficialmente da Apple

C’è stato spazio anche per il mondo del software nel corso della nuova WWDC22 di Apple, con il colosso di Cupertino che ha infatti avuto modo di annunciare all’infuori del resto anche iPadOS 16 e macOS 13 Ventura, scopriamo quindi i dettagli sui nuovi sistemi operativi.

Partendo da macOS, troviamo degli aggiornamenti a diverse parti del sistema operativo, con il centro di controllo che permetterà ora di attivare una feature pensata per organizzare le app aperte a lato centrando quella a cui si sta lavorando. Spotlight potrà trovare le immagini dalla propria libreria e il testo nelle foto, recuperando anche delle scorciatoie, con un’aggiunta arrivata nella schermata principale.

La ricerca nell’app Mail è stata aggiornata con Safari che permette ora di scoprire cosa guardano i propri amici in tempo reale e supporta anche le password biometriche. Non manca la possibilità infine di utilizzare i propri iPhone come webcam dei dispositivi.

Parlando di iPadOS 16, troviamo un redesign della home e il supporto alle password biometriche ancora una volta in Safari, con dei miglioramenti efficaci al multitasking per i pad con SoC M1. Si parla dello Store Manager visto per Mac, che permetterà quindi di gestire al meglio il proprio lavoro. Con un focus sulla collaborazione, la compagnia permetterà di accedere velocemente ai fogli degli altri utenti nel giro di qualche tempo, lavorando a un documento centrale come avviene con altri servizi della concorrenza. Il tutto avverrà anche con i disegni e i PDF grazie a Freeform, il quale supporta gli Apple Pencil della compagnia.

Fra le altre novità, il colosso ha confermato anche la risoluzione di diversi problemi per la comunicazione con l’ambito desktop. Il debutto arriverà a ottobre di quest’anno, con le novità che sono ora disponibili in anteprima per gli sviluppatori.