Fate: The Winx Saga 2 – Il primo video sulla serie Netflix mostra l’arrivo di Flora

Il primo video tratto da Fate: The Winx Saga 2, la nuova stagione della serie Netflix che arriverà sulla piattaforma streaming in autunno, mostra l'arrivo di Flora.

La Geeked Week è servita alla piattaforma streaming Netflix anche per lanciare il primo video su Fate: The Winx Saga 2, la serie TV che arriverà con i suoi nuovi episodi durante il periodo autunnale. Si tratta di un filmato che mostra la comparsa del personaggio di Flora. Ricordiamo che il telefilm è tratto dal fumetto Winx Club.

Qui sotto trovate il primo sguardo a Fate: The Winx Saga 2, che mostra l’arrivo di Flora.

Oltre a Paulina Chavez che interpreterà Flora, in Fate: The Winx Saga 2 ci saranno anche Éanna Hardwicke ( già comparso in Normal People) che interpreterà un personaggio chiamato Sebastian, e Brandon Grace che farà Grey.

Il personaggio di Flora è molto amato dagli appassionati delle Winx: si tratta della Fata della Natura e Fata Guardiana di Lynphea, che è il suo pianeta di provenienza. Flora è figlia di Rodols e di Alyssa, due studiosi di botanica.

Gli altri membri del cast già presenti dalla prima stagione sono: Abigail Cowen che fa Bloom, Hannah van der Westhuysen che veste i panni di Stella, Precious Mustapha è l’interprete di Aisha, Eliot Salt come Terra, Elisha Applebaum è Musa, Sadie Soverall fa Beatrix, Freddie Thorp veste i panni di Riven, Danny Griffin è Sky, Theo Graham fa Dane, Jacob Dudman sarà ancora Sam, Ken Duken fa Andreas e Rob James Collier sarà Silva.

Fate: The Winx Saga è stato rinnovato da Netflix per una seconda stagione. Lo show vede protagoniste cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le fate dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e mostri che minacciano la loro esistenza.