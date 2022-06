Dogecoin a corso legale, la proposta shock di un politico americano

Il Dogecoin al pari del dollaro. Valuta legale per fare gli acquisti, ricevere lo stipendio e anche pagare i creditori. La proposta choc arriva da Timothy Ursich, candidato al senato degli USA che tenterà di vincere le primarie che si terranno domani.

Non è la prima volta che qualcuno vede nei dogecoin, una criptovaluta nata per scherzo, un ottimo candidato per sostituire il dollaro. Lo stesso Elon Musk in passato l’aveva definita una criptovaluta “superiore ai Bitcoin” per le spese quotidiane. La scorsa settimana sia Tesla che SpaceX hanno iniziato ad accettare i dogecoin come metodo di pagamento per l’acquisto di t-shirt, tazze e altro merchandising.

La proposta è semplice: i Dogecoin devono diventare moneta legale. Significa che gli statunitensi potrebbero utilizzarla per qualsiasi cosa, alla pari del dollari. Significherebbe anche che i venditori, ma anche i creditori, non potrebbero rifiutarsi di accettarla. Insomma, una bella provocazione se si considera che stiamo parlando di una valuta estremamente instabile.

Chiedo a Billy Markus e Elon Musk di sostenere pubblicamente la mia candidatura al Senato degli Stati Uniti in California. Se vincerò le primarie del 7 giugno, presenterò una proposta di legge per rendere il Dogecoin valuta a corso legale. Voglio promuovere l’adozione universale e di massa delle criptovalute

ha annunciato l’aspirante politico. Prima di comparire nelle schede elettorali, Timothy Ursich dovrà vincere le primarie aperte che si voteranno domani. Il senatore uscente Alex Padilla è dato nettamente come favorito rispetto a tutti gli altri candidati. Le vere e proprie elezioni si terranno ad ottobre: i due politici che hanno ottenuto più voti, a prescindere dal partito a cui sono affiliati, si sfideranno per il ruolo di senatore.