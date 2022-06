1899: il teaser ufficiale della serie TV dai creatori di Dark

Il teaser trailer ufficiale di 1899, la serie TV realizzata dai creatori di Dark, che mostra i protagonisti in viaggio sulla nave Kerberos.

I creatori di Dark sono pronti a offrire agli appassionati di serie TV un’altra produzione suggestiva, considerando che da poco è stato rivelato il teaser trailer di 1899, un telefilm che porterà gli spettatori a bordo della nave Kerberos.

Ecco il teaser trailer di 1899, che mostra il protagonista della serie Emily Beecham.

Secondo i creatori della serie Jantje Friese e Baran bo Odar, la storia rappresentata mostrerà una scena multiculturale con delle persone che viaggiano su una nave in America all’inizio del XX secolo, per un viaggio che li porterà da Londra a New York. Le vicende prendono una brutta piega quando incontrano un’altra nave alla deriva nell’oceano.

Gli ideatori del progetto con protagonista Emily Beecham sono Jantje Friese e Baran Bo Odar. Nel cast ci sono anche Lucas Lynggard Tonnesen, Miguel Bernardeau, Andreas Pietschmann, Mathilde Ollivier, Maciej Musial, e Alexandre Wilaume.

Rachel Eggebeen, direttrice di International Originals di Netflix, ha detto in un’intervista a Deadline:

Ci saranno momenti nella serie TV in cui i personaggi avranno problemi di comunicazione a causa delle diverse lingue che parlano, non credo sia qualcosa che abbiamo visto prima d’ora raccontato in questi termini.

