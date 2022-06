Squid Game: la video-intervista ufficiale con Hwang Dong-hyuk e Bong Joon-ho

Lo sceneggiatore e regista Hwang Dong-hyuk intraprende una lunga chiacchierata di 35 minuti con il regista premio Oscar Bong Joon-ho riguardo al processo creativo dietro all’enorme successo di Squid Game, serie Netflix dei record uscita lo scorso anno sulla piattaforma.

Questa la sinossi della serie, uscita lo scorso settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

Leggi anche: