Paddington l’orsetto prende il tè con la Regina Elisabetta per il Giubileo reale

Si sono tenuti ieri i festeggiamenti per il grandioso Giubileo di Platino dell’ascesa al trono della Regina Elisabetta II: un evento grandioso ricchissimo di ospiti, in gran parte musicali, dai Queen a Elton John. Uno di questi ospiti, tuttavia, è specialissimo: si tratta dell’orsetto Paddington, che ha preso il tè con la sovrana scoprendo che entrambi amano gli iconici sandwich con marmellata d’arance.

Non si tratta certo della prima volta che la regina compare in un corto, recitando con altri personaggi famosi: celebre ad esempio la scena con Daniel Craig / James Bond per le Olimpiadi del 2012. Ad ogni modo, dividere lo schermo con un cartone animato rende il tutto, se possibile, ancora più buffo.

Il personaggio ideato da Michael Bond rimane, a tutti gli effetti, tra i più noti e significativi della cultura letteraria pop britannica moderna, divenuto ancor più noto al pubblico internazionale grazie ai due lungometraggi diretti da Paul King (entrambi attualmente disponibili su Netflix).

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un bizzarro, tenero e ingenuo orsetto proveniente dal Perù e in cerca di un nuovo futuro a Londra, dove verrà adottato dalla famiglia Brown. Indossa un cappotto blu e e un largo cappello rosso, al cui interno conserva sempre un panino alla marmellata di arance – di cui è ghiotto – per ogni evenienza. Un terzo film sul personaggio dovrebbe essere girato proprio quest’anno.

