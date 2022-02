Paddington 3: la produzione inizierà alla fine dell’anno

Durante un’intervista con la BBC, Ben Whishaw ha dichiarato che la produzione di Paddington 3 inizierà entro la fine del 2022. Si tratterà della continuazione della storia dell’orsacchiotto Paddington, che ha ottenuto grazie ad i capitoli precedenti il consenso sia del pubblico che della critica.

L’interprete Ben Whishaw, oltre a confermare la produzione di Paddington 3, ha parlato anche dell’impatto che ha nei confronti di chi lo vede e riconosce come la voce dell’orsacchiotto.

Rimangono delusi- ha detto- Ogni tanto un genitore mi indica al proprio figlio e noto il disorientamento nei loro volti, perché non si spiegano come possa essere Paddington. Per loro non ha senso. E dirgli che sono la voce di Paddington li confonde ancora di più.

StudioCanal ha annunciato durante il Festival di Cannes che nel 2022 inizieranno le riprese del film Paddington 3. Il soggetto è stato scritto da Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton su una sceneggiatura realizzata da Burton, Jon Foster, e James Lamont. King, che ha diretto i primi due film dedicati a Paddington, non tornerà per fare da regista al terzo capitolo, ma lavorerà al progetto come produttore esecutivo.

