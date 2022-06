Huawei Enjoy 50 e Freebuds 5i vicini al lancio, annunciato il nuovo evento

Huawei ha avuto modo di recente di annunciare un nuovo evento di lancio per quel che concerne il mercato della Cina, nel corso del quale avrà modo di parlare di nuovi dispositivi pronti a giungere sul mercato. Parliamo nello specifico di un nuovo telefono, ovvero il Huawei Enjoy 50 e di un nuovo paio di cuffie economiche senza cavi pronte a soddisfare molti utenti, ovvero le Freebuds 5i.

A confermare il tutto è stato l’account Weibo cinese della nota compagnia, sul quale però non sono purtroppo però emersi molti dettagli, se non il fatto che mentre per lo smartphone si tratterà di un gioiellino di fascia media, le cuffie avranno modo di risultare maggiormente accessibili.

C’è da sottolineare che il tutto riguarda al momento esclusivamente il mercato cinese, e che di conseguenza non sappiamo sé e quando avremo modo di ricevere i prodotti anche nel nostro paese, il che di sicuro non avverrà al lancio degli stessi.

Stando ai leak, i Huawei Enjoy 50 si presenteranno con all’interno il SoC Kirin 720, con un display da 6,75 con notch a goccia nella parte frontale e tecnologia LCD, con una batteria davvero grande da 6.000mAh pronta a supportare la ricarica rapida a 22,5 W. Sul retro sarà invece presente come confermato un triplo setup di fotocamere, e HarmonyOS 2.0 verrà inserito all’interno, mentre gli utenti avranno modo di scegliere fra le colorazioni bianca, blu e nera.

Di sicuro in seguito all’evento avremo modo di ricevere maggiori dettagli sul tutto, sperando che la compagnia si trovi a parlare in maniera approfondita anche del debutto all’infuori del mercato cinese, sperando che nel giro di qualche tempo i nuovi dispositivi pronti a venire presentati da parte della compagnia possano infatti presentarsi anche in Europa.