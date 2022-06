Geeked Week 2022: i buffi spot ufficiali dell’evento Netflix

L'evento Geeked Week 2022, previsto dal 6 al 10 giugno, si avvicina, e Netflix ha rilasciato tre bizzarri spot per pubblicizzarlo.

C’è chi non vuole perdersi la Geeked Week 2022 (e tutte le sue anticipazioni) per nulla al mondo: tra questi, i protagonisti degli spot ufficiali lanciati da Netflix per ricordarci l’appuntamento, previsto dal 6 al 10 giugno.

La Geeked Week sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui i canali YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook, trasmessa da lunedì 6 a venerdì 10 giugno nei seguenti orari:

Lunedì 6 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Martedì 7 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Mercoledì 8 giugno alle 16:00 PT/19:00 ET/08:00 JST

Giovedì 9 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Venerdì 10 giugno alle 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT

Ogni giornata promette novità entusiasmanti su serie, film e giochi Netflix, incluse presentazioni di teaser e trailer esclusivi, anteprime, annunci a sorpresa, filmati inediti, interviste con i cast, letture di sceneggiature e molto altro riguardo a oltre sessanta progetti Netflix. Un’intera giornata sarà persino dedicata a Stranger Things.

Ogni giornata di Geeked Week avrà un tema speciale:

Lunedì 6 giugno (1° giorno) – Serie;

Martedì 7 giugno (2° giorno) – Film;

Mercoledì 8 giugno (3° giorno) – Animazione;

Giovedì 9 giugno (4° giorno) – Stranger Things e

Venerdì 10 giugno (5° giorno) – Giochi.

Ma c’è dell’altro: la Geeked Week prevede la presenza di diversi ospiti, tra cui Jacob Bertrand, jstoobs, Jaeden Martell, Reece Feldman, aliasguywithamoviecamera, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahashi.

Qui potete leggere dell’annuncio dell’evento dell’anno scorso, per capire meglio di che tipo di show si tratta: