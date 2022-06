Crash Bandicoot: nuovo gioco multiplayer in sviluppo, secondo Jez Corden

Stando a quanto dichiarato da Jez Corden, giornalista di Windows Central, Toys for Bob sarebbe al lavoro su un nuovo capitolo di Crash Bandicoot e più nello specifico ad un gioco multiplayer per 4 giocatori.

Durante l’ultimo episodio del podcast Xbox Chaturdays di Windows Central, Rand al Thor di Xbox Two ha affermato che Toys For Bob mostrerà un nuovo gioco di Crash Bandicoot all’Xbox & Bethesda Games Showcase, previsto per il 12 giugno. A tal proposito, è intervenuto anche Jez Corden che ha confermato quanto dichiarato dal collega, aggiungendo che il nuovo capitolo della serie platform sarà un gioco multiplayer a 4 giocatori in stile brawler.

Per il momento si tratta ovviamente di una semplice indiscrezione, ma qualora la notizia riportata da Jez Corden fosse vera potremmo trovarci di fronte ad un titolo completamente nuovo o – come hanno già suggerito alcuni fan della serie – magari ad un remake di Crash Bash, titolo in stile party game, dove 4 giocatori si sfidano in diversi mini-giochi.

Per saperlo non ci resta che attendere l’Xbox & Bethesda Showcase che – vi ricordiamo – verrà trasmesso il 12 giugno dalle ore 19:00.