Black Adam: Dwayne Johnson condivide i poster ufficiali del film

Dwayne Johnson ci mostra il look dei personaggi della Justice Society of America in Black Adam tramite i poster ufficiali del film.

Come sappiamo, l’8 giugno esordirà online il primo trailer di Black Adam, il nuovo film supereroico DC atteso in sala per il 21 ottobre: intanto, tramite i nuovi poster condivisi dal protagonista Dwayne Johnson, possiamo dare un’occhiata al look di alcuni nuovi personaggi della Justice Society of America che faranno il loro debutto al cinema: Hawkman, Dr Fate, Cyclone e Atom Smasher.

JUNE 8th.

Our world premiere trailer of #BlackAdam⚡️ and the long awaited introduction of DC’s JSA.

Justice Society of America. #Hawkman #DrFate#Cyclone #AtomSmasher #JSA

The hierarchy of power in the DC Universe will change. #ManInBlack pic.twitter.com/ok0c5R36wf — Dwayne Johnson (@TheRock) June 3, 2022

Nel film, Dwayne Johnson sarà affiancato da Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell che farà Cyclone, Pierce Brosnan come Doctor Fate. In Black Adam ci saranno anche Sarah Shahi e Marwan Kenzari, i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

