Morbius 2: Jared Leto mostra il copione di un finto sequel

Morbius è stato un flop ai botteghini, ma è diventato un successo tra i meme sul web. E dopo che questa campagna social lo ha addirittura riportato nelle sale cinematografiche, lo stesso interprete protagonista, Jared Leto, ha voluto alimentare il fenomeno Morbius pubblicando un video in cui è, addirittura, intento a leggere il copione di Morbius 2.

Ecco il video con Jared Leto impegnato a leggere il copione di Morbius 2: It’s Morbin’ Time.

What time is it? pic.twitter.com/IuWR72WCc9

— JARED LETO (@JaredLeto) June 3, 2022