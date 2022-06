Google Pixel 6a protagonista di un video unboxing leakato

Manca ancora un po’ al debutto dei nuovi Google Pixel 6a, i quali dovrebbero venire rilasciati nella giornata del 28 luglio, con un nuovo video che ha avuto modo di anticipare quello che avremo modo di vedere con i nuovi dispositivi. Parliamo di gioiellini di cui c’è stato modo di parlare nel corso del nuovo evento I/O della nota compagnia di Mountain View, con un video unboxing che ha avuto modo di fare maggiore chiarezza sulla questione.

Questa volta si tratta di un contenuto di TikTok approfondito dalle pagine di 9to5Google, con quattro gioiellini che vengono approfonditi e mostrano anche alcune possibili colorazioni, con i dispositivi che si presenteranno con una porta USB di tipo C e un sensore per le impronte sotto allo schermo, con anche bottone di accensione e tasto del volume approfonditi dal nuovo video. Non ci sono purtroppo molti dettagli in merito sulla questione, con un Google Tensor che verrà inserito all’interno al fine di fornire potenza al device.

Mentre si parla di lati abbastanza spessi, l’altezza della barra delle fotocamere sembra alquanto minimale, con un’ulteriore foto che ha avuto modo di approfondire il retro e mostra il design scelto dalla compagnia. Si parla poi di una cornice piuttosto grande nella parte frontale e decisamente meno visibile ai lati. Si parla del dispositivo in questione ormai da tempo, con i pre-ordini che partiranno nella giornata del 21 luglio, di conseguenza una settimana prima rispetto alla data d’uscita.

Come confermato in via ufficiale, il dispositivo in questione verrà rilasciato anche nel nostro paese, e di conseguenza non manca molto – al contrario di quanto avvenuto con i Pixel 6 – al fine di mettere mano sul gioiellino in questione fin da subito direttamente al debutto del nuovo gioiellino.