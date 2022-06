Deadpool 3: gli sceneggiatori garantiscono che la Disney non cambierà il film

Ora che Deadpool 3 è in lavorazione sotto la Disney, diversi appassionati si stanno chiedendo se lo spirito del lungometraggio possa essere cambiato dalle direttive della Casa di Topolino. Ma a fare da garanti ci sono gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno assicurato come gli obiettivi ed i parametri del lungometraggio siano rimasti gli stessi.

Ecco cosa hanno dichiarato gli sceneggiatori su Deadpool 3:

Loro sono di grande supporto. Magari quando facciamo una particolare battuta, ad un certo punto, ci viene detto ‘forse non va bene’. Ma sono comunque di grande supporto rispetto a ciò che stiamo realizzando, anche perché stavamo facendo questo ancora prima ed in maniera separata. E loro hanno visto il successo che abbiamo raccolto, mentre ne raccoglievano uno ancora più grande. Perciò si potrebbe trattare di un matrimonio in paradiso. Però abbiamo comunque il loro supporto, ed è una grande cosa. Deadpool sarà Deadpool.