The Callisto Protocol sarà presente al Summer Game Fest con una demo di gameplay

The Callisto Protocol tornerà a mostrarsi con una demo di gameplay in occasione del Summer Game Fest. Ecco quando.

The Callisto Protocol, l’horror sci-fi sviluppato da Striking Distance Studios, tornerà a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest con una demo di gameplay. La conferma arriva da un tweet pubblicato sull’account ufficiale dell’evento. Il gioco verrà mostrato precisamente il 9 giugno alle ore 20:00.

Next Thursday, see the first gameplay demo of @CallistoTheGame when @glenschofield joins @geoffkeighley LIVE at #SummerGameFest Streaming at 11a PT/2p ET/6p GMT at https://t.co/gO9QVWnsZd and live in @IMAX in select cities. pic.twitter.com/hZjt6J2QPF — Summer Game Fest – Live June 9 (@summergamefest) June 3, 2022

The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, per rendere ancor più vivo il mondo di The Callisto Protocol, il team di sviluppo ha dichairato di aver sfruttato una tecnica chiamata “Horror Engineering”, in grado di unire componenti come atmosfera, tensione, violenza, senso di impotenza e umanità per far impennare la tensione e innescare nel giocatore un senso di terrore senza precedenti.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol, il titolo quadrupla A realizzato dal team di Glen Schofield, sarà disponibile a partire da a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.