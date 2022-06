The Callisto Protocol: nuovi dettagli su atmosfere e sistema di combattimento

Dopo la pubblicazione del primo video di gameplay, emergono nuovi dettagli su The Callisto Protocol, l’horror sci-fi di Striking Distance Studios. Tramite le pagine del PlayStation Blog, Glen Schofield fornisce nuovi dettagli riguardo il gameplay, il sistema di combattimento e su una nuova tecnica messa a punto dal team chiamata “Horror Engineering“.

Per rendere vivo il mondo di The Callisto Protocol, il team di sviluppo ha sfruttato una tecnica chiamata “Horror Engineering”, in grado di generare spaventi indimenticabili. Si tratta di fondere e amalgamare svariate componenti come atmosfera, tensione, violenza, senso di impotenza e umanità per far impennare la tensione e innescare un senso di terrore senza precedenti.

Il senso di orrore ha origine prima di tutto dall’atmosfera. Callisto è un mondo angosciante, spoglio e isolato, che da solo basta a generare inquietudine. Abbiamo impiegato diverso tempo per studiare l’illuminazione adatta a creare un senso costante di paura per ciò che potrebbe celarsi nell’ombra. Ci siamo anche impegnati per sfruttare appieno le funzionalità di audio 3D di PS5, utilizzando gli effetti di ray tracing acustico, diffrazione e portaling per ottenere un’immersione totale nel mondo di gioco. Dagli agghiaccianti effetti eco prodotti dai versi dei mostruosi Biophage lungo gli oscuri corridoi, al ronzio ambientale proveniente dai macchinari guasti della prigione, l’audio ricopre un ruolo fondamentale nell’instillare un senso di angoscia, isolamento e disperazione.

Per quanto concerne invece il combat system, Striking Distance Studios sottolinea di aver ideato un sistema di combattimento strategico che costringe il giocatore a uno scontro ravvicinato con le orribili creature che si troverà ad affrontare. Grazie a una peculiare arma gravitazionale chiamata GRP, il team ha cercato di creare un equilibrio perfetto tra lotta corpo a corpo e scontri a fuoco.

Le guardie di Black Iron utilizzano il GRP per tenere sotto controllo i prigionieri, ma grazie a quest’arma Jacob potrà affrontare i Biophage con soluzioni creative. Per uscire da una situazione critica, il giocatore potrà stordire un mostro in arrivo o persino scagliarlo in una turbina o contro un qualche tipo di minaccia ambientale nelle vicinanze.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile su a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.