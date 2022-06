The Boys 3: da oggi disponibile la terza stagione su Prime Video

Oggi, 3 giugno, su Prime Video fa il suo esordio The Boys 3, la terza stagione della serie TV tratta dalle storie a fumetti ideate da Garth Ennis. Tra le novità dei nuovi episodi ci sarà l’introduzione del personaggio di Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles.

Ecco il trailer di The Boys 3.

La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr. La nuova stagione arriva dopo che, qualche mese fa, sulla piattaforma streaming Prime Video ha fatto il suo esordio la serie animata collegata a The Boys, intitolata Diabolical.

Ecco la sinossi della stagione:

È stato un anno “tranquillo”. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa… quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

