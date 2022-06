Street Fighter 6: trailer con periodo d’uscita dallo State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera, Street Fighter 6 si è mostrato per la prima volta con un trailer che rivela il periodo d'uscita del gioco.

Street Fighter 6 si è finalmente mostrato in occasione dello State of Play di questa sera con un trailer che rivela anche il periodo di uscita. Il nuovo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom sarà disponibile nel 2023 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il video presenta alcuni volti storici della saga e diversi nuovi personaggi. Ryu, Chun-Li e Luke faranno il loro ritorno nella serie, potendo contare su un’estetica rinnovata. A loro si unirà la new entry Jamie, che arricchirà il gioco con il suo stile unico e l’imprevedibile set di mosse basato sullo stile noto come boxe dell’ubriaco, che incorpora breakdance e persino una bevanda in grado di scatenare il proprio devastante ki.

Inoltre in Street Fighter 6 verranno introdotte anche delle nuovi elementi come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa. Infine, il gioco includerà anche la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.