Street Fighter 6: nuovi dettagli dal PlayStation Blog

Street Fighter 6 si è mostrato ieri in occasione dello State of Play con un primo trailer di gameplay. A distanza di poche ore dall’evento, Capcom ha pubblicato un ricco post sul PlayStation Blog che svela diversi dettagli sul nuovo capitolo del celebre picchiaduro in arrivo nel 2023.

Il nuovo capitolo della serie è in sviluppo con il RE Engine di Capcom, già utilizzato per Resident Evil 7, Resident Evil Village e Devil May Cry 5, cosa che consente di avere un miglioramento tecnico e grafico sotto molteplici aspetti. Anche Ryu, Chun-Li e Luke, che faranno il loro ritorno in Street Fighter 6, potranno contare su un’estetica completamente rinnovata. A loro si unirà la new entry Jamie, che arricchirà il gioco con il suo stile unico e l’imprevedibile set di mosse basato sullo stile noto come boxe dell’ubriaco.

Al centro del sistema di combattimento c’è il nuovo Drive System, che consiste in cinque mosse speciali che includono il Drive Impact (un attacco potente che assorbe l’attacco nemico e scaraventa l’avversario), il Drive Parry (una parata che schiva l’attacco e ricarica il Drive Gauge), il Drive Rush e il Drive Reversal, che aggiunge nuovi contrattacchi in situazioni di difficoltà.

Oltre alle modalità Arcade, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale, Street Fighter 6 introdurrà anche due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub. La prima è un’immersiva modalità storia per giocatore singolo e la seconda è uno spazio in cui si potrà interagire con altri giocatori online e su cui presto arriveranno nuove informazioni.

Per venire incontro a tutti i giocatori, infine, Capcom ha elaborato anche i due sistemi di controllo Classico e Moderno: il primo, concepito per i veterani di Street Fighter, prevede l’utilizzo di sei tasti. Il secondo, invece, facilita il controllo dei personaggi e permette di eseguire le mosse speciali premendo l’apposito tasto in combinazione con un input direzionale.