Morbius ritorna nelle sale cinematografiche americane questo week-end

Morbius è stato un flop al botteghino, però è diventato uno dei film con maggiori meme degli ultimi tempi. Oltre alla campagna portata avanti da alcuni utenti online che ne chiedevano una versione videogame in stile primi anni Duemila, ora, dopo un’ulteriore spinta per una nuova uscita in sala, in questo fine settimana il lungometraggio arriverà di nuovo nei cinema americani in 1000 sale.

A confermare la notizia è stato Comicbook.com, che ha ripreso un tweet di ERCboxoffice, che ha scritto:

Perché lo avete voluto e richiesto, e perché solo voi potete spostare gli incassi domestici dalla cifra dei 73,4 milioni di dollari.

Ricordiamo che la versione Home Video del lungometraggio uscirà il 14 giugno. Tra i contenuti speciali della versione 4K, Blu-Ray e della digitale di Morbius ci sarà un video sulla definizione dell’antieroe, uno sulle scene di stunt, ed un altro su come il vampiro vivente è stato portato dal fumetto fino al grande schermo.

Questa la sinossi ufficiale del film, uscito nei cinema lo scorso 30 marzo:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.