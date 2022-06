Marvel’s Spider-Man Remastered arriva su PC: ecco la data d’uscita

Marvel’s Spider-Man Remastered arriverà anche su PC e la data d’uscita è molto vicina. Con un annuncio bomba, Sony ha confermato nel corso dello State of Play che l’esclusiva PlayStation dedicata all’Uomo Ragno arriverà su PC il 12 agosto 2022.

La versione in arrivo comprenderà il gioco base e e il DLC La città che non dorme mai, oltre a tutta una serie di caratteristiche specifiche per la piattaforma, come impostazioni di rendering e riflessi in ray-tracing. Il team, inoltre, ha confermato che il titolo avrà il supporto per mouse e tastiera e che presto verranno rivelate ulteriori dettagli riguardo alle specifiche tecniche.

Ricordiamo, inoltre, che anche il seguito Marvel’s Spider-Man Miles Morales arriverà su PC, ma al momento non è stata ancora rivelata una data d’uscita: il gioco sarà disponibile nell’autunno di quest’anno. Il team ha dichiarato che verranno rivelati ulteriori dettagli sui titoli della serie Marvel’s Spider-Man per PC man mano che si avvicineranno le rispettive date d’uscita.

Sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel, Marvel’s Spider-Man Remastered permetterà di giocare nel ruolo di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere il crimine e i suoi nemici più famosi tra le strade della New York Marvel. Trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, tuttavia, non è mai semplice, soprattutto quando il destino di una città ricade sulle tue spalle.