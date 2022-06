iOS 15 su sempre più dispositivi: è nell’82% dei telefoni degli ultimi 4 anni

Di recente, Apple ha avuto modo di approfondire delle cifre riguardanti il suo iOS 15, sistema operativo di cui non si parlava in tal senso da ormai circa 5 mesi. Il tutto ci ha permesso di avere una visione maggiormente chiara in merito al debutto dell’OS in questione, con iOS 16 che si fa sempre più vicino, mentre risulta quindi il momento di tirare una linea e pensare ai risultati ottenuti.

Per fortuna per il colosso di Cupertino, questi risultano particolarmente positivi, con infatti il nuovo sistema operativo che è stato installato all’interno dell’89% degli iPhone in circolazione, mentre il 10% rimane ancora di iOS 14, e solamente l’1% all’incirca si trova ad avere a che fare con delle versioni precedenti, come ad esempio iOS 13.

Il tutto, calcolando i telefoni usciti negli ultimi 4 anni, resta positivo, con l’82% degli smartphone che si trova a far girare iOS 15, il 14% che invece resta ancorato ad iOS 14 e solamente il 4% circa che invece utilizza una versione precedente. Si era parlato del tutto nel corso del mese di gennaio, con la cifra degli ultimi 4 anni legata ad iOS 15 che risultava il 10% inferiore, il che sottolinea di conseguenza un ottimo miglioramento, dato anche dagli aggiornamenti che si sono susseguiti al fine di migliorare le potenzialità offerte dal sistema operativo dei telefoni in questione.

Per quel che riguarda iPadOS, la situazione è leggermente peggiore, con il 79% dei dispositivi usciti negli ultimi 4 anni che si trova ad avere a che fare con la iPadOS 15 e il 18% che invece sfrutta iOS 14, mentre il 3% fa uso di versioni precedenti. Non resterà che vedere in quale modo la situazione cambierà non appena il colosso si sarà trovato a rilasciare iOS 16, il che dovrebbe avvenire nel giro di davvero poco tempo, probabilmente nel corso dell’imminente WWDC22.