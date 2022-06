Final Fantasy XVI: trailer e periodo d’uscita dallo State of Play

Come da previsione, Final Fantasy XVI è tornato finalmente a mostrarsi con un nuovo trailer che svela anche il periodo d'uscita del gioco. Ecco il video.

03—Giu—2022 / 1:07 AM

Come molti si aspettavano, Final Fantasy XVI è tornato finalmente a mostrarsi nelle battute finali dello State of Play di questa sera con un nuovo trailer che svela anche il periodo d’uscita del gioco. La sedicesima fantasia finale sarà disponibile per l’estate del 2023 su PlayStation 5.

Il nuovo trailer, introdotto dalle parole di Naoki Yoshida, offre uno scoppiettante mix di sequenze di cinematiche di combattimento e sprazzi di gameplay in cui vediamo il protagonista, Clive, nel bel mezzo dell’azione, esibirsi in una sfilza di combo e mosse devastanti, confermando la presenza di un combat system frenetico e accattivante.

Sappiamo che il team di sviluppo, diretto da Hiroshi Takai, è ora alle prese con le ultime fasi dello sviluppo si sta concentrando sulla rifinitura dell’esperienza di gioco. Naoki Yoshida ha inoltre assicurato che il team rilascerà a breve interviste alla stampa specializzata, dunque possiamo aspettarci tante nuove informazioni in arrivo per Final Fantasy XVI.