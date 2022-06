Doctor Strange nel Multiverso della Follia: confermato ufficialmente l’arrivo su Disney+ il 22 giugno

Dopo l’indiscrezione di qualche giorno fa (prontamente occultata da Disney, quando tuttavia era già stata notata da fan e stampa specializzata) arriva ora l’ufficialità. È lo stesso account Twitter ufficiale di Disney+ a postare la locandina ufficiale per l’arrivo sulla piattaforma streaming di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, atteso ora sul servizio, compreso nell’abbonamento per tutti gli abbonati, a partire dal 22 giugno.

Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness is streaming June 22 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/gbJ4Fy0GJ2

— Disney+ (@disneyplus) June 2, 2022