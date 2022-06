Stufi delle notifiche e dello spam dei siti? Chrome tira fuori il lanciafiamme

Una nuova funzione di Google Chrome bloccherà in automatico tutte le notifiche 'moleste' provenienti dai siti. Tolleranza zero contro lo spam.

Vi siete iscritti agli aggiornamenti del vostro sito d’informazione preferito, e ora venite bombardati ogni due secondi da notifiche moleste. Cancellarsi spesso non è nemmeno troppo semplice o immediato. Nessuna paura: Google Chrome vi viene in soccorso.

Presto Google bloccherà in automatico tutte le notifiche considerate spam. Il browser riconoscerà in autonomia un gran numero di notifiche ‘moleste’: tra siti che abusano di questo strumento, vere e proprie truffe e spam di vario genere. L’utente non dovrà fare nulla, è il browser a prendere l’iniziativa e falcidiare tutti i messaggi invasivi.

Google non è entrato nei dettagli della nuova funzionalità, ad esempio non sappiamo quali fattori verranno utilizzati da Chrome per distinguere tra notifiche ‘buone’ e notifiche spam. In teoria il filtro dovrebbe andare a bloccare i casi più estremi, e quindi i siti che abusano frequentemente di questo strumento creando un disagio all’utente.

Il filtro contro le notifiche spam dovrebbe arrivare con un futuro aggiornamento di Google Chrome. Come già spiegato, l’utente non dovrà fare nulla. Il sistema entrerà in funzione in automatico. Non resta che aspettare per saperne di più.

Secondo un’indagine di Atlas VPN, al mondo esistono soltanto due browser con almeno 1 miliardo di utenti. Google Chrome è uno di questi.