Al mondo esistono solamente due browser con oltre 1 miliardo di utenti: sono Safari e Google Chrome. Tutti gli altri non vi si avvicinano nemmeno lontanamente.

I dati sono quelli di Atlas VPN, che stima la user base di Safari attorno ad 1 miliardo di utenti. Google Chrome si posiziona decisamente più sotto. Gioca praticamente in un altro campionato, verrebbe da dire: ben 3,4 miliardi di utenti, con un distacco abissale su tutti gli altri.

I dati chiaramente aggregano le versioni mobile e desktop dei due browser. E, infatti, come avrete immaginato i numeri di Safari sono ‘dopati’ proprio dall’enorme diffusione degli iPhone e degli iPad. Lo stesso si può dire per Google Chrome, che è installato su tutti gli smartphone e tablet con Android.

Per trovare il terzo classificato bisogna scendere molto più sotto: Microsoft Edge si ferma ad ‘appena’ 212 milioni di utenti. In questo caso la differenza la fa Windows 10/11, dato che Edge fa molto più difficoltà a penetrare nel mercato mobile. Al quarto posto troviamo, poi, Firefox di Mozilla, con 179 milioni di utenti.

Firefox è l’unico browser di questa lista a non poter contare su un boost dato dall’affiliazione con uno specifico sistema operativo. Fatta eccezione per alcune distribuzioni di Ubuntu, il browser non è pre-installato su nessun sistema operativo o dispositivo.