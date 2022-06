Stranger Things 4: i fratelli Duffer citano le influenze horror della quarta stagione

I fratelli Duffer hanno parlato delle influenze horror di Stranger Things 4, citando da Nightmare On Elm Street a IT con Tim Curry.

Così come abbiamo cercato di proporre, attraverso un approfondimento apposito, le influenze di Stranger Things 4, ora anche i fratelli Duffer hanno fatto notare in un’intervista questi particolari, chiamando in causa i singoli film che sono stati utilizzati per costruire la quarta stagione di Stranger Things.

Ecco le parole di Ross Duffer a riguardo:

L’influenza più grande è arrivata da Nightmare On Elm Street, e probabilmente da I Guerrieri del Sogno, il terzo film della saga. E poi ci sono Hellraiser, strananente anche The Cell con Jennifer Lopez e Vince Vaughn. E poi ci sta anche IT, considerando che la miniserie del 1990 con Tim Curry protagonista ci ha spaventato forse più di ogni altra cosa. Ed abbiamo discusso molto di tutto ciò.

La prima parte della quarta stagione di Stranger Things è uscita su Netflix il 27 maggio. Il cast comprende Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven/Jane), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Matthew Modine (Dr. Brenner), Robert Englund (Victor Creel) e Jamie Campbell Bower (Vecna).