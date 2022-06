iPhone 14: tutta la serie in arrivo con 6 GB di RAM?

I nuovi leak in merito agli iPhone 14 di Apple potrebbero aver anticipato i tagli di memoria per quel che concerne archiviazione e RAM dei nuovi telefoni.

Con il lancio previsto come ogni anno nel corso del mese di ottobre, gli iPhone 14 non mancano nell’apparire in diversi approfondimenti in rete, con report e anticipazioni che hanno modo di svelare potenzialmente quello che vedremo con la nuova serie di dispositivi. Parliamo di un totale di 4 device, con la compagnia di Cupertino che potrebbe aver sostituito i modelli mini con i Max, e aver scelto un taglio di RAM identico per tutti e quattro di modelli.

Si parla di un report delle pagine di TrendForce, le quali avrebbero svelato i tagli di memoria di tutti i dispositivi della nuova serie. A quanto pare, la compagnia potrebbe aver optato per un totale di 6 GB di RAM per tutti gli iPhone 14, seppur i device Pro potrebbero offrire dei miglioramenti per quel che concerne il tipo di memorie utilizzate, introducendo infatti le LPDDR5 in campo.

Trovate qui di seguito i tagli di memoria esatti anticipati, seppur sia bene prendere il tutto con le pinze fino a che non arriverà una conferma da parte di Apple.

iPhone 14: 6GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Max: 6GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max: 6GB (LPDDR5)

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha fornito delle informazioni rilevanti in merito ai nuovi iPhone 14 che si allineano con quanto anticipato dal nuovo report, e con la possibilità che quindi quanto svelato in anteprima esista davvero, e la compagnia abbia scelto le LPDDR5 per i suoi due modelli migliori.

Parlando invece della memoria di archiviazione, TrendForce ha suggerito il fatto che si partirà per i modelli Pro da 256 GB di spazio per l’archiviazione, al contrario dei 128 GB visti per la scorsa serie di device. C’è da dire che questi specifici dettagli vengono indicati come non ancora certi, ed è bene quindi ancora di più non dare quanto anticipato per certo.