Il primo arresto per insider trading di NFT, un ex manager di OpenSea rischia fino a 20 anni

L’ex product manager di OpenSea Nate Chastain è stato arrestato dall’FBI con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro. I soldi sarebbero stati ottenuti attraverso un complesso schema di insider trading legato al mondo degli NFT.

OpenSea è il più grande marketplace dedicato agli NFT, i collezionabili digitali emessi utilizzando la stessa tecnologia delle criptovalute — e quindi attraverso reti come quella di Ethereum o di Solana. Nate Chastain è accusato di aver utilizzato le informazioni privilegiate a cui aveva accesso in qualità di manager di OpenSea. Informazioni che gli avrebbero permesso di arricchirsi illecitamente.

OpenSea ciclicamente seleziona alcuni progetti emergenti, che vengono inseriti nella vetrina della homepage del sito. Sono progetti che in genere sono sotto-prezzati, perché ancora sconosciuti al grande pubblico. In genere quando un progetto viene inserito nella homepage di OpenSea il suo valore aumenta in maniera considerevole.

Chastain sapeva prima di tutti gli altri quali NFT sarebbero stati inseriti nella vetrina del sito e ha usato questa informazione per acquistare gli NFT in questione e poi rivenderli una volta che il loro valore era aumentato (in alcuni casi si parla di multipli di 3, 5 o addirittura 10 volte il loro valore originale).

Non è il primo caso di insider trading legato al mondo crypto. Marketplace come OpenSea hanno l’enorme potere di influenzare il mercato, ma trattandosi di asset non regolamentati, c’è chi approfitta del suo ruolo pensando di potersi arricchirsi velocemente e senza conseguenze. La storia di Chastain ricorda alcune recenti accuse mosse a Coinbase, anche se in quest’ultimo caso non si parla di NFT ma di alt-coin. L’arresto di Chastain dimostra che le frodi nel campo del cosiddetto Web3.0 non sono affatto prive di conseguenze legali.

Tornando a Chastain, la vicenda è lungi dall’essere conclusa. Il dipartimento della giustizia americano ha accusato l’ex manager di OpenSea di aver usato le sue informazioni privilegiate per arricchirsi illecitamente. «Sapeva quali NFT sarebbero stati promossi da OpenSea e li ha acquistati segretamente per rivenderli», ha dichiarato l’ufficiale dell’FBI Michael J. Driscoll. «È uno schema preistorico che in questo caso è semplicemente stato applicato ad una nuova classe di prodotti».

«Forse gli NFT sono un concetto nuovo, ma questo tipo di schema criminale non lo è affatto», gli ha fatto eco il procuratore distrettuale Damian Williams. «Dalle accuse, Nathaniel Chastai ha tradito la fiducia confidenziale concessagli da OpenSea, arricchendosi alle spalle del sito». L’ex manager di OpenSea dovrà rispondere delle sue accuse in tribunale e rischia una condanna a 20 anni di carcere.