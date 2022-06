Furiosa – Sono iniziate le riprese del prequel di Mad Max: Fury Road

Chris Hemsworth, che sarà tra i protagonisti di Furiosa, ha annunciato l’inizio delle riprese del lungometraggio prequel di Mad Max: Fury Road. Hemsworth ha pubblicato su Twitter un’immagine con il ciak che dà il via ai lavori sul set.

Qui sotto trovate l’immagine postata da Chris Hemsworth.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z

Potete notare sullo sfondo un deserto che farà, come è consuetudine della saga di Mad Max, da ambientazione alle vicende del film. Qualche settimana fa George Miller ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo sviluppo di Furiosa, affermando:

Vi dirò meglio come è andata quando finirà la produzione, per ora posso dire che l’inizio è stato buono. Sono molto entusiasta di come stanno andando le cose, e possono dire che, nonostante la storia sia ambientata nel mondo di Fury Road, ci sono tante differenze. Dà comunque un senso di familiarità, e, sotto questo punto di vista, la più grande differenza è rappresentata dall’arco temporale. Fury Road si sviluppa in un periodo di tre giorni e due notti, mentre questo film ha un percorso di 15 anni, è una saga.