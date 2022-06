Final Fantasy XVI tra i protagonisti dello State of Play? Il PS Store aggiorna la pagina del gioco

Final Fantasy XVI sarà tra i protagonisti dello State of Play di questa sera? Un aggiornamento della pagina del PS Store dedicata al gioco sembra suggerirlo. Al momento, non è chiaro quali siano state le modifiche apportate, ma come segnalato da diversi utenti è possibile notare che la scheda è stata aggiornata giusto ieri e proprio in prossimità dell’evento di PlayStation.

The PlayStation store of Final Fantasy XVI has been updated 1 day before the State of play 👀👀👀👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/VRVKjvPYr1 — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) June 1, 2022

Ovviamente, la speranza è quella di avere finalmente qualche aggiornamento più corposo sul gioco con un video di gameplay accompagnato magari con l’annuncio della data d’uscita. Quello che sappiamo è che l’evento di questa sera sarà dedicato ai titoli di terze parti e ai giochi in sviluppo per PS VR 2 e che questa dunque potrebbe essere l’occasione giusta per rivelare ai fan di tutto il mondo le novità riguardanti l’attesissima nuova fantasia finale.

Del resto, il producer del gioco, Naoki Yoshida, ha rivelato recentemente che il gioco si trova nelle fasi finali dello sviluppo e che il nuovo trailer del gioco è ormai pronto per essere mostrato.

Per scoprire se Final Fantasy XVI sarà tra i protagonisti dello State of Play, non ci resta che attendere le 23:59 di questa sera, giovedì 2 giugno.