Dragon Age: Dreadwolf annunciato, ecco i primi dettagli sul quarto capitolo della serie

Dragon Age 4 ha finalmente un nome. Il quarto capitolo della celebre serie ruolistica, in sviluppo ormai da diversi anni, si chiamerà Dragon Age: Draedwolf. Ad annunciarlo pochi minuti fa è stata la stessa Bioware con un messaggio pubblicato sul suo blog che svela ulteriori dettagli sul gioco.

May the Dread Wolf take you. Your newest adventure begins in Dragon Age: #Dreadwolf. pic.twitter.com/riYYZXS7O1 — Dragon Age (@dragonage) June 2, 2022

Nel presentare ufficialmente il titolo e il logo del prossimo titolo della serie, il team ha spiegato che Dreadwolf deve il suo nome a Solas, che per alcuni è considerato un dio elfico, per altri invece no.

Alcuni dicono che sia un antico dio elfico, per altri invece sono solo dicerie. Altri ancora lo vedono come un traditore del suo popolo… o un salvatore che è disposto al massimo sacrificio anche a spese del proprio mondo. Le sue motivazioni sono imperscrutabili e i suoi metodi a volte discutibili, ma si è guadagnato questa controversa reputazione e la coltiva facendo credere che sia dedito a macchinazioni oscure e pericolose. Sospettiamo che abbiate delle domande e che riceveranno una risposta a tempo debito. Anche se il gioco non uscirà quest’anno, ci stiamo avvicinando alla prossima avventura. Siate certi che Solas sta posizionando i suoi pezzi sulla scacchiera mentre parliamo. Questo è tutto quello che abbiamo per ora, ma speriamo che conoscere il titolo ufficiale abbia suscitato un po’ di curiosità, perché parleremo ancora del gioco nel corso dell’anno!

Il nome Solas, sottolineano gli sviluppatori, suggerisce un lunga serie di infinite possibilità su come potrebbe svilupparsi l’avventura, ma BioWare ribadisce che al centro di tutto ci saranno comunque i giocatori. Il team conclude poi dichiarando che nuove informazioni sul gioco arriveranno nei prossimi mesi e che il gioco non uscirà nel 2022 in quanto il team ha bisogno del giusto tempo per poter confezionare la miglior esperienza possibile.