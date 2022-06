WhatsApp: finalmente sarà possibile modificare i messaggi già inviati

Finalmente WhatsApp accontenterà i milioni di suoi utenti che da anni chiedono una funzione banalissima, ma inspiegabilmente ancora assente. Presto sarà possibile modificare i messaggi inviati, come del resto è già possibile fare su pressoché ogni altra app di messaggistica.

Avete scritto il messaggio alla velocità della luce. E poi invio senza rileggere. Ovviamente è pieno di errori e vi tocca tenerveli o rettificare con un secondo messaggio. Che noia, eppure su Telegram i messaggi si possono modificare!

Finalmente qualcosa inizia a muoversi. La feature è stata scovata – come al solito – da WABetaInfo, portale specializzato nell’analizzare e scoprire le novità in arrivo su WhatsApp non ancora annunciate al pubblico. Ovviamente la funzione è stata trovata nel codice della beta per sviluppatori dell’app ed è ancora in fase di sviluppo. Per questo motivo, non sappiamo quando sarà rilasciata al pubblico. Per il momento la funzione è presente esclusivamente nella beta per Android, ma siamo sicuri che arriverà anche su iOS.

Sta di fatto che la modifica dei messaggi dovrebbe essere piuttosto semplice: sarà sufficiente tenere premuto sul messaggio e quindi cliccare su modifica nell’apposito menù in alto. Non resta che aspettare i prossimi annunci di WhatsApp per saperne di più, nella speranza che non ci sia da attendere molto per vedere finalmente il rilascio di questa feature.