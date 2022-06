The Menu: il teaser trailer del film dark-comedy con Anya Taylor-Joy

Ecco il trailer di The Menu, il film thriller commedia con Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult protagonisti. L'uscita è prevista per il 18 novembre.

Searchlight Pictures ha pubblicato il teaser trailer di The Menu, il film con Anya Taylor-Joy protagonista che mischierà commedia e thriller per un lungometraggio che sarà distribuito nelle sale cinematografiche il 18 novembre.

Ecco il trailer di The Menu.

I personaggi protagonisti della storia sono interpretati da Anya-Taylor Joy e da Nicholas Hoult che interpretano una coppia che si reca in un’isola per mangiare in un ristorante esclusivo. Lo chef, interpretato da Ralph Fiennes, sta preparando delle vere e proprie “sorprese” all’interno del menù. Non sono stati offerti ulteriori dettagli, ma si può intuire come il contenuto del menù sia piuttosto particolare.

Nel cast sono presenti anche Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castto, Mart St. Cyr, Rob Yan e John Leguizamo. La regia del film è affidata a Mark Mylod. La sceneggiatura del lungometraggio è di Seth Reiss e Will Tracy. The Menu è prodotto da Adam McKay e Betsy Koch di Hyperobject Industries. E poi ancora da DanTram Nguyen, Katie Goodson-Thomas e Zahra Phillips.

Ricordiamo che Anya-Taylor Joy è apparsa di recente in The Northman, mentre Nicholas Hoult sarà il protagonista di Renfield.

