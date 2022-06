The Menu: primo trailer del film Searchlight Pictures

Diretto da Mark Mylod e con da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, il film The Menu arriverà il 17 novembre in Italia: ecco il trailer.

Il nuovo film Searchlight Pictures The Menu arriverà il 17 novembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia: ecco la prima foto ufficiale e il trailer, sia in versione originale che nella versione adattata in italiano.

The Menu è interpretato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo. Il film è diretto da Mark Mylod, scritto da Seth Reiss & Will Tracy, e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch.

Questa la sinossi ufficiale:

Una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese.

