Pixel 7, il nuovo Tensor 2 verrà prodotto da Samsung e sarà estremamente potente

Si inizia a parlare del prossimo chip proprietario di Google: il Tensor 2, realizzato con la collaborazione di Samsung. Il SoC debutterà sulla nuova linea di Pixel 7, smartphone in arrivo verso autunno (il design però è già noto).

La produzione di Tensor 2 è stata affidata a Samsung, nonostante i SoC della linea Exynos recentemente abbiano lasciato piuttosto a desiderare. La notizia ci arriva dal leaker coreano Garyeon Han, che menziona anche le possibili specifiche del chip: 2 x Core Cortex-X1, 2 x Core Cortex-A76 e 4 x Core Cortex-A55. È una configurazione molto diversa da quella degli altri chip in commercio.

Il rumor fa ben sperare: il chip Tensor 2 avrebbe tutte le carte in regola per minacciare la leadership di Qualcomm e MediaTek. Contando che lo stesso non si può dire dei Tensor montati sui Pixel 6, è decisamente un importante passo in avanti. Il sito Phone Arena spiega che il Pixel 7 avrebbe una CPU più veloce dell’80% rispetto a quanto visto sul Pixel 6, mentre la GPU sarebbe più veloce del 370%.

Non abbiamo altre informazioni sul prossimo chip di Google. Sappiamo comunque che internamente Tensor 2 viene identificato con il codice GS201 e sappiamo poi che utilizzerà anche l’Exynos Modem 5123, un modem 5G, sempre della Samsung, che è ancora inedito.