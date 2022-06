Obi-Wan Kenobi è la serie originale più vista su Disney+

Il successo di Obi-Wan Kenobi è stato immediato, considerando che la serie TV di Star Wars è diventata la più vista di sempre tra le produzioni originali sulla piattaforma streaming Disney+ all’esordio. Il profilo Twitter di Star Wars ha perciò voluto ringraziare i fan che hanno portato a raggiungere questo grande traguardo.

Ecco il post dedicato al risultato ottenuto da Obi-Wan Kenobi.

Thank you to the best fans in the galaxy for making #ObiWanKenobi the most-watched @disneyplus Original series premiere globally to date, based on hours streamed in an opening weekend. pic.twitter.com/bC5WI0kAby

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022