NVIDIA GTX 1030: svelata la data d’uscita a giugno?

Si è da poco parlato del lancio delle GTX 1630 da parte di NVIDIA sul mercato per quel che riguarda la fascia bassa dei dispositivi. Parliamo dello specifico dei gioiellini della serie 30 che come gli altri modelli dovrebbero avere modo di presentarsi con performance a dir poco limitate, ma che avrebbero comunque l’obiettivo di offrire una grossa svecchiata rispetto a quanto visto fino a oggi per quel che riguarda il mercato delle GTX.

Si parla infatti dispositivi che vorrebbero competere, e anche superare tratti le GTX 1050 Ti, anche se la compagnia non ha ancora avuto modo di annunciare il tutto e di svelare quindi le specifiche tecniche. C’è da dire però che le pagine di VideoCardz hanno fornito un’anticipazione alquanto interessante, parlandoi di come le schede video dovrebbero presentarsi nella giornata del 15 giugno 2022, quindi solamente fra un paio di settimane circa.

Il piano sarebbe quello di permettere quindi agli utenti di poter mettere mano su nuovi gioielli in giro già da quest’estate. L’obiettivo di NVIDIA sembra quello di voler evitare l’acquisto delle GTX 1050 Ti che ormai sono vecchie di molti anni e vengono ancora scelte device di fascia bassa, che si tratti di gaming senza troppe esigenze o di dispositivi che non richiedono una grossa capacità di calcolo, ma hanno comunque bisogno di un’uscita video grazie al dispositivo di NVIDIA.

Stando a quello che sappiamo le GTX 1630 useranno una scheda video TU117 con 512 CUDA core. Si parla poi di memory bus a 64-bit, un passo indietro rispetto ai 128, con 96 GB/s di larghezza di banda, con 4 GB di VRAM con clock di base a 12 Gbps. Memoria a parte, sembra si tratterà comunque di un device meno potente delle GTX 1050 Ti, che non offrirà supporto a Ray Tracing e DLSS.